VIDEO – Fiorentina-Roma 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Roma, posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



TUTTO IN 11′ – Fiorentina-Roma 2-0 nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Dopo quattro sconfitte consecutive fra campionato e Coppa Italia la Fiorentina ritrova la vittoria. Alla seconda occasione del match c’è un contatto, molto lieve, fra Nico Gonzalez e Rick Karsdorp. L’azione prosegue, non si concretizza e l’arbitro Marco Guida dopo un lungo check è richiamato al monitor, per un rigore molto contestato (ben poco da review…). Lo si calcia solo al 5′, trasforma proprio Gonzalez. Passano sei minuti e Giacomo Bonaventura si inserisce in area sul centro-destra, rientra sul sinistro e firma il raddoppio. Roma vicina ad accorciare su punizione con Lorenzo Pellegrini, stavolta bravo Pietro Terracciano rispetto a quanto fatto col Milan. A Bonaventura anche annullato un autogol per un precedente fuorigioco. Tammy Abraham, a inizio ripresa, su cross da sinistra di testa impatta bene ma spedisce di poco a lato. La Fiorentina gestisce a suo piacimento il ritmo, sfruttando forse anche il fatto che la Roma sia tranquilla dopo aver raggiunto la finale di UEFA Europa Conference League. Allo scadere entra Leonardo Spinazzola, assente dal 2 luglio per un grave infortunio agli Europei. I viola agganciano i giallorossi e l’Atalanta al sesto posto nella corsa Europa, con José Mourinho furioso soprattutto col VAR Luca Banti.

Video con gli highlights di Fiorentina-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A