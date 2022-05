Inter, che unità! Domani all’Olimpico anche tutti i dipendenti del club – CdS

L’Inter domani affronta all’Olimpico di Roma la Juventus nell’atto finale della Coppa Italia. I nerazzurri vogliono il secondo trofeo dell’anno dopo la Supercoppa Italiana e, al fianco della squadra, ci saranno tutti i dipendenti del club.

SEGNALE – L’Inter questa mattina si allena agli ordini di Simone Inzaghi in vista della sfida di domani contro la Juventus. Dopo la rifinitura, nel pomeriggio, la squadra lascerà Milano per raggiungere Roma in aereo con il presidente Zhang al seguito (vedi articolo). Ma non solo il patron dell’Inter. Come scrive il Corriere dello Sport infatti, anche tutti i dipendenti del club saranno presenti domani sugli spalti dell’Olimpico ad assistere alla finalissima. L’Inter infatti ha riservato a loro un treno charter che li porterà domani nella Capitale così da poter stare al fianco della squadra ed eventualmente festeggiare insieme. Un segnale di unità forte in un momento cruciale della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti