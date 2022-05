Inzaghi-Juventus e la macchia in Coppa Italia. Domani per il riscatto – CdS

Vigilia di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia. Domani alle 21 all’Olimpico di Roma i nerazzurri si giocano il secondo trofeo dell’anno sempre contro i bianconeri. Simone Inzaghi prepara la sfida al meglio (vedi articolo) ma dentro di sé, cova una voglia di cancellare una macchia del passato.

MACCHIA – Oggi l’Inter si allena per l’ultima volta ad Appiano Gentile per poi raggiungere, con un volo charter, Roma. Domani alle 21 c’è l’atto finale della Coppa Italia all’Olimpico con la Juventus di Max Allegri che ha voglia di rivincita dopo aver perso la finale di Supercoppa Italiana proprio contro i nerazzurri. Ma non sono i soli a voler una rivincita. Come scrive il Corriere dello Sport, anche Simone Inzaghi ha voglia di cancellare una macchia del passato legata alla Coppa Italia e ai colori bianconeri. Nella stagione ’16-’17 infatti, la sua Lazio cadde contro la Juventus 2-0 a pochi metri dal traguardo e ora è arrivato il tempo di “vendicare” quella sconfitta.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti