VIDEO – Eto’o, due gol capolavoro in Inter-Livorno: uno è in rovesciata

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 24 marzo 2010. Eto’o colpisce due volte nel turno infrasettimanale col Livorno e lo fa in maniera spettacolare: il secondo è addirittura in rovesciata.



CINQUE MINUTI PER CHIUDERLA – Dieci anni fa l’Inter batteva 3-0 il Livorno nella trentesima giornata di Serie A 2009-2010. Il turno infrasettimanale contro l’ultima in classifica si sblocca soltanto al 36′, quando Thiago Motta serve Samuel Eto’o che appena dentro l’area si porta il pallone sul destro e lo mette nel sette all’angolo opposto. Gol molto simile a quello fatto sei mesi prima al Parma, anche quello valso il vantaggio (vedi articolo). Cinque minuti dopo però l’attaccante del Camerun fa ancora meglio, perché su cross di Goran Pandev si esibisce in una splendida rovesciata a centro area, che gli permette di fare doppietta. Partita in discesa grazie alle prodezze di Eto’o e nella ripresa arriva anche il tris: Thiago Motta serve il suo secondo assist al 61′, per il destro vincente di Douglas Maicon. Al 90′ arriva un’altra gioia per tutto il Meazza perché in contemporanea a Parma segna Valeri Bojinov, il Milan perde 1-0 e scivola a -4. Di seguito il video di Inter-Livorno dall’account YouTube “mrpronostico”.