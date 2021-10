VIDEO − Empoli-Inter, il dolce precedente della stagione 2003/04

Domani sarà in programma Empoli-Inter, decima giornata del campionato. Al Castellani, i nerazzurri hanno un dolce precedente con doppietta di Adriano e rete di Recoba

DECISIVO − Empoli-Inter -1. I nerazzurri domani giocheranno allo stadio Castellani in vista della decima giornata di Serie A. Dopo il KO contro la Lazio a Roma e il pari beffardo in casa contro la Juventus, l’Inter non può più sbagliare. In attesa dell’incontro, il club – tramite il proprio profilo Twitter ufficiale – ha pubblicato un precedente della sfida tra le due squadre. Si tratta di Empoli-Inter del 16 maggio 2004 terminato 2-3 per i nerazzurri e decisivo per l’ingresso dell’allora squadra di Alberto Zaccheroni. Di seguito il post.

In quell’occasione, in gol per l’Inter Adriano (doppietta) e Alvaro Recoba. Nell’Empoli, marcature invece di Lucchini e di Tommaso Rocchi.