Suning, si va verso la cessione delle quote di Carrefour China

Suning. com (non più controllata da Zhang Jindong e da Suning Holdings, cui fa capo attualmente il controllo dell’Inter), sta pensando di cedere le quote di Carrefour China

CESSIONE − Suning.com potrebbe cedere le quote di Carrefour China. Come riporta Bloomberg, l’azienda non più controllata dagli Zhang – proprietari dell’Inter – ha contattato potenziali compratori per vendere l’80% della quota nell’unita di Carrefour China. Si parla di una cifra intorno ai 700/800 milioni di dollari. Carrefour aveva accettato di vendere una quota dell’80% nella sua unità cinese per 4,8 miliardi di yuan (752 milioni di dollari) in contanti a Suning.com nel 2019, mantenendo il restante 20% del business cinese. Zhang Jindong, presidente dell’Inter ed ex fondatore di Suning.com, si era dimesso da presidente dell’azienda lo scorso luglio con il salvataggio condotto da Alibaba e dal governo provinciale di Jiangsu.