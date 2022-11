VIDEO – Dzeko ‘Man Of The Match’ in Atalanta-Inter: riviviamo il gol del pareggio

Edin Dzeko si è reso ancora protagonista con l’Inter, questa volta con una doppietta contro l’Atalanta per il 2-3 finale. Eletto Man Of The Match dai tifosi nerazzurri sui social, riviviamo insieme il gol del pareggio

IL TOCCO DEL CIGNO – Dzeko ci mette ancora lo zampino, questa volta nel vero senso della parola: un tocco di classe che permette all’Inter di pareggiare momentaneamente la sfida contro l’Atalanta e dare il via al ribaltone finale. L’attaccante bosniaco, inoltre, è stato eletto Man Of The Match della sfida, eletto dai tifosi nerazzurri sui social. Riviviamo insieme il gol dell’1-1 segnato da Edin Dzeko.

Il tocco del 🦢

Il gol del momentaneo pareggio di Dzeko contro l'Atalanta ⚫🔵#ForzaInter #AtalantaInter pic.twitter.com/b5mB9eXKZ9 — Inter (@Inter) November 15, 2022

Fonte: Twitter [Inter]