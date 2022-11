VIDEO – Casadei, gol fenomenale con il Chelsea Under 21

Cesare Casadei si conferma protagonista con il Chelsea Under 21. Nella gara contro il Peterborough, l’ex centrocampista dell’Inter ha trovato una rete fantastica con un siluro dalla lunga distanza.

HIGHLIGHTS – Nella gara terminata per 2-4 contro il Peterborough Under 21 valevole per l’EFL Trophy (vedi articolo), Cesare Casadei ha deliziato tutti con un gol da cineteca. Palla recuperata a centrocampo e siluro dalla lunga distanza che va a depositarsi all’incrocio dei pali per la rete del momentaneo 0-2. Di seguito il video con i gol della partita, nel dettaglio il momento della sua giocata è al minuto 0.29.

Fonte – YouTube, canale ufficiale EFL