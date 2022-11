Casadei spicca il volo al Chelsea, l’ex Inter a segno contro il Peterborough

Cesare Casadei, dopo un primo periodo di adattamento, si è ormai ben integrato al Chelsea under 21. L’ex giocatore dell’Inter ha segnato in Coppa dopo l’assist in campionato

CRESCITA − I numeri di Casadei al Chelsea crescono di partita in partita. L’ex centrocampista dell’Inter Primavera, trasferitosi in estate per una cifra superiore ai 15 milioni di euro, si sta imponendo a Londra. Dopo un primo periodo complicato, il talentino classe 2003 si sta ritagliando uno spazio sempre più importante. Dopo l’assist in campionato nel 3-0 contro i pari età del Tottenham, Casadei si è ripetuto anche in EFL Trophy siglando il gol del momentaneo 0-2 contro il Peterborough (gara finita 2-4). In sette gare complessive con l’under 21 Blues, l’ex nerazzurro ha totalizzato tre gol e un assist.