VIDEO – Cagliari-Bologna 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Daniele Rugani Cagliari-Bologna (Photo by Enrico Locci/Getty Images via OneFootball)

Cagliari-Bologna, match della venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



BIS CONCESSO – Cagliari-Bologna 1-0 nella venticinquesima giornata di Serie A. Seconda fondamentale vittoria in tre giorni per il Cagliari, rivitalizzato dall’arrivo di Leonardo Semplici. Al 19′ Giovanni Simeone si libera in area, ma Lukasz Skorupski chiude e la difesa del Bologna manda in angolo. Dalla battuta dalla bandierina colpo di testa sul primo palo di Daniele Rugani nell’area piccola: 1-0. È il primo gol per il difensore ex Juventus dal suo rientro in Italia dalla Francia. Piove sul bagnato per i felsinei, che alla mezz’ora perdono Nicolas Dominguez per un infortunio al ginocchio. Da corner si fa vedere anche il Bologna, di testa Adama Soumaoro impegna Alessio Cragno. Nel finale incornata di Leonardo Pavoletti a un passo dal raddoppio, ma sulla linea salva Mattias Svanberg. I sardi, a differenza di tante altre circostanze sotto la gestione Eusebio Di Francesco, reggono gli ultimi minuti e portano a casa un preziosissimo 1-0: sono quartultimi, anche se il Torino ora a -1 ha due partite da recuperare. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.