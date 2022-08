VIDEO – Buon compleanno Lautaro Martinez! L’omaggio dell’Inter

Lautaro Martinez, tanti auguri di buon compleanno! Oggi l’attaccante argentino spegne venticinque candeline alla sua quinta stagione all’Inter.

TANTI AUGURI – Lautaro Martinez festeggia anche quest’anno il suo compleanno a tinte nerazzurre. Nato il 22 agosto del 1997 in Argentina, veste per la prima volta la maglia dell’Inter nell’estate del 2018. Nel corso delle cinque stagioni, in nerazzurro ha conquistato tre trofei: lo Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana.

Di seguito il video omaggio pubblicato sul canale YouTube dell’Inter