Acerbi ha fretta, l’Inter attende. Distanza con la Lazio su due aspetti – TS

Francesco Acerbi, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, ha fretta di vestire la maglia dell’Inter. I nerazzurri, però, prendono tempo: c’è ancora da colmare la distanza con la Lazio su due aspetti

FRETTA – Francesco Acerbi è uno dei possibili obiettivi dell’Inter per rinforzare la difesa. Il difensore, secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, ha fretta e spinge per essere nerazzurro già in occasione di Lazio-Inter in programma venerdì. Il suo agente, Federico Pastorello, ha ottenuto il via libera dalla Lazio per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto ma, scrive il quotidiano, c’è ancora distanza sulle valutazioni del prestito oneroso e del riscatto. Inoltre, il difensore, dovrebbe rinunciare alle mensilità di luglio e di agosto con i biancocelesti, per circa 800mila euro lordi complessivi. La trattativa potrebbe entrare oggi nel vivo, con l’Inter che però aspetta di capire le evoluzioni per altre piste (Chalobah e Akanji, ndr).

Fonte: Tuttosport – F.M