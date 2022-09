VIDEO – Brozovic fa i calcoli: «Ecco cosa serve se l’Inter vuole passare il turno!»

Marcelo Brozovic è stato premiato dalla UEFA come migliore in campo al termine di Viktoria Plzen-Inter. E il centrocampista croato si è improvvisato anche calcolatore. In che contesto? Il passaggio nerazzurro del turno in Champions League attraverso il più che complicato Gruppo C dell’Inter. Di seguito il video con le dichiarazioni di Brozovic ai microfoni di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).