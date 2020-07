VIDEO – Bologna-Lecce 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Lecce, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



RECUPERO DI FUOCO – Bologna-Lecce 3-2 nella trentaseiesima giornata di Serie A. Il Lecce fallisce la possibilità di portarsi a -1 dal Genoa, resta a -4 con lo scontro diretto sfavorevole ed è quasi spacciato. Il Bologna passa dopo sessantaquattro secondi: tiro di Andreas Skov Olsen respinto da Gabriel, il danese riprende palla e crossa per Musa Barrow, sul cui pallone messo in mezzo Rodrigo Palacio controlla e segna. Al 5′ già 2-0, con un destro di Roberto Soriano lasciato troppo libero di avanzare fino ai venti metri. Barrow è scatenato, con un’azione personale in diagonale di destro prende il palo. Il Lecce però non molla e nel secondo minuto di recupero del primo tempo accorcia: serie di rimpalli su corner e un tiro di Fabio Lucioni parato da Lukasz Skorupski trova Marco Mancosu da mezzo metro, dimezza lo svantaggio di petto. Situazione capovolta, con Filippo Falco che a inizio ripresa prende la traversa (con Skorupski decisivo) con un gran tiro di destro. L’attaccante del Lecce si rifà al 66′, stavolta col sinistro è imparabile: 2-2. Falco potrebbe completare la rimonta, ma su un suo mancino destinato all’angolino basso salva Ladislav Krejci sulla linea. Al 93′ Mancosu cade in area toccato da Stefano Denswil, per l’arbitro è tutto regolare e il Bologna va in contropiede tre contro uno, con Barrow che segna su assist di Riccardo Orsolini dopo un primo tiro di Federico Santander parato. Per il VAR tutto buono, e il Lecce è a un passo dalla Serie B. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.