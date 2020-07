Raimondi: “Messi-Inter tentazione forte, rinnovo non facile. Barcellona…”

Condividi questo articolo

Raimondi tiene viva la voce su Messi all’Inter. Il giornalista Mediaset, intervenuto in collegamento durante “Pressing Serie A” su Italia 1, non ha escluso che i nerazzurri possano andare sull’attaccante del Barcellona nel caso in cui non rinnovi con i catalani.

PISTA DAVVERO FATTIBILE? – Claudio Raimondi non riduce le voci su Lionel Messi: «Cosa dico? Che è una tentazione molto forte. Anche Messi guarda con interesse a questa prospettiva ma Josep Maria Bartomeu, il presidente del Barcellona, è stato molto netto: è convinto che rinnoverà e chiuderà la carriera al Barcellona. Ha anche parlato di Lautaro Martinez, dicendo che c’è stato un corteggiamento ma al momento i negoziati con l’Inter sono sospesi. Ci sono intrecci: c’è da capire, non è così semplice questo rinnovo di Messi. L’Inter è attenta, al momento non c’è nulla però non è escludibile».