VIDEO – Bologna-Inter 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



UN DISASTRO INAMMISSIBILE – Bologna-Inter 2-1 nel recupero della ventesima giornata di Serie A. L’Inter spreca la chance di andare in testa alla classifica e regala il destino nelle mani del Milan. Eppure la trasferta col Bologna comincia come meglio non si potrebbe: al 3′ gran sinistro di Ivan Perisic sotto la traversa e 0-1. Pur dominando, i nerazzurri mancano il colpo del KO nonostante tante occasioni. Come spesso succede sono puniti alla prima avversaria: al 28′ cross di Musa Barrow, l’ex Marko Arnautovic sovrasta Federico Dimarco e di testa firma il pareggio. Anche nella ripresa è più o meno quasi solo Inter, col Bologna fortunato quando Lukasz Skorupski si oppone a un colpo di testa da angolo di Joaquin Correa (per il resto inguardabile). Poi all’81’ il fattaccio: rimessa laterale dietro verso Ionut Andrei Radu, il portiere liscia il pallone e Nicola Sansone, appena entrato, segna da due passi. Un gol grottesco, fra i più brutti nella storia dell’Inter. Ma pesantissimo, perché costa una sconfitta che non sarebbe dovuta arrivare per nessun motivo al mondo: si resta a -2.

Video con gli highlights di Bologna-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.