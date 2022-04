Ordine: «Inter, il calcio alla fine te la fa pagare! Radu? Gli direi questo»

Franco Ordine, ospite negli studi di Pressing, lancia una provocazione all’Inter dopo il KO col Bologna riferendosi ai ricorsi del club nerazzurro. Poi, dice la sua sull’errore di Radu

ERRORE − Ordine commenta il KO dell’Inter a Bologna: «A Radu, gli direi che è capitato anche a Buffon considerato il n.1 della categoria. Problema di fondo è uno: l’Inter fa il gol immediatamente, spreca l’ira di Dio dopo 25′, prende gol alla prima occasione e va nel panico. Gol del 2-1? Io non vedevo un fallo laterale indirizzato verso il portiere dal 1966, ossia da quando c’era la regola del retropassaggio. Se non la puoi dare, la butti davanti e guardi chi la prende. Il calcio è molto capriccioso, se tu provochi la paghi…Se tu non vuoi giocare la partita il 23 febbraio e la sposti il 27 aprile, ti può capire che Handanovic si faccia male».

CONFRONTO − Il pensiero di Ordine sul calendario delle due milanesi: «La cifra tecnica delle avversarie del Milan è nettamente superiore a quella delle avversarie dell’Inter. Di mezzo però l’Inter ha la finale di Coppa Italia che può essere sia uno svantaggio che un vantaggio. C’è un aspetto del Milan da verificare domenica, ogni volta che deve fare il passo decisivo non è mai riuscito. Io non penso che la Fiorentina di domenica sarà la Fiorentina presa a schiaffi contro l’Udinese».