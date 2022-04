Pedullà critica l’Inter: «Mancata la cura dei dettagli così come fa il Milan!»

Pedullà, in collegamento con Sportitalia dopo Bologna-Inter, critica l’atteggiamento della squadra allenata da Simone Inzaghi nella partita più importante

SUPERFICIALE – Alfredo Pedullà è deluso dall’atteggiamento dell’Inter: «La cosa che mi ha sorpreso è l’atteggiamento e il modo di interpretare la partita, è stato un secondo tempo non da grande squadra! Senza quella cura del dettaglio che invece il Milan in casa della Lazio ha avuto ribaltando la partita. Vero che vai in vantaggio con il gol di Ivan Perisic e poi puoi anche fare il secondo, però non puoi perdere così il filo della partita. La delusione è questa, anche se magari da domenica prossima sarà un’altra storia. Questa era una partita potenzialmente da scudetto, l’atteggiamento mi ha deluso molto».