VIDEO – Bellanova al gol in Inter-Gzira United: tutto sulle fasce

Si sta giocando in questi minuti Inter-Gzira United, sfida amichevole in programma a Malta (QUI la nostra LIVE). Ad aprire il risultato (ora sul 4-1) ci ha pensato Raoul Bellanova sfruttando un assist dalla fascia sinistra offerto da Alessandro Bastoni.

Bastoni crossa, Bellanova insacca ✈️

Il gol dell'1-0 dei nerazzurri ⚫🔵#ForzaInter pic.twitter.com/0R8KwZMowY — Inter (@Inter) December 5, 2022

