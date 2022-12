Inter, i risultati del Settore Giovanile nel weekend: 5 vinte e una goleada!

Mentre la Prima Squadra si è diretta a Malta per il mini-ritiro con le amichevoli contro Gzira United (QUI la nostra LIVE) e Red Bull Salisburgo, il Settore Giovanile dell’Inter è sceso in campo nel fine settimana. Sette le partite giocate, cinque le vittorie e una goleada.

NESSUNA SCONFITTA – Cinque vittorie, due pareggi e una goleada. Questo in sintesi il fine settimana del Settore Giovanile nerazzurro, che ha mostrato tutto il suo livello. Specialmente per quanto riguarda il calcio femminile, con le Under 15 nerazzurre che hanno messo a segno ben 16 gol nella vittoria contro le pari età del Sedriano.

Inter, tutti i risultati del Settore Giovanile nel weekend

UNDER 19 FEMMINILE

Campionato 9^ giornata – Tavagnacco-INTER 0-5

Marcatori: 63’, 70′ e 87′ Fadda, 79′ Tironi, 81′ Ronchetti.

UNDER 18

Campionato 10^ giornata – Hellas Verona-INTER 0-4

Marcatori: 21′ e 33′ Berenbruch, 35′ Owusu, 87′ Bovo.

UNDER 17

Campionato 12^ giornata – INTER-Hellas Verona 2-2

Marcatori: 38’ Ciardi, 45’+2 Lavelli.

UNDER 17 FEMMINILE

Amichevole – INTER-Milan 1-1

Marcatore: 15′ Viviani.

UNDER 16

Campionato 9^ giornata – Cittadella-INTER 1-2

Marcatori: 10’ e 27′ Mancuso.

UNDER 15

Campionato 9^ giornata – Cittadella-INTER 0-4

Marcatori: 37′ Nourice, 51′ e 53′ Franchi, 77′ Curcio.

UNDER 15 FEMMINILE

Campionato 12^ giornata – INTER-Sedriano 16-0

Marcatori: 8′, 20′ e 24′ Sasso, 11′ Basellini, 19′ Crippa, 39′ Farroni, 40′ Dell’Orto, 41′ e 45′ Petrillo, 46′ Brevi, 42′ e 47′ Dell’Orto, 53′ e 59′ Petrillo, 63′ e 64′ Farroni.