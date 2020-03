VIDEO – Beccalossi inventa, Muraro segna: l’Inter si impone sulla Juventus

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 29 marzo 1988. Soltanto un gol nel derby d’Italia contro la Juventus, ma è decisivo: la combinazione fra Beccalossi e Muraro permette ai nerazzurri di battere i bianconeri.



LA GRANDE COMBINAZIONE – Trentanove anni fa l’Inter batteva 1-0 la Juventus nella ventitreesima giornata di Serie A 1980-1981. Derby d’Italia fra i campioni in carica e la squadra che poi andrà a vincere il titolo in maniera molto discussa (è l’anno del celebre gol annullato a Maurizio Turone della Roma nello scontro diretto). Al Meazza i bianconeri arrivano in testa alla classifica, ma non riescono a sfondare. All’ora di gioco grande giocata di forza e classe di Evaristo Beccalossi sulla destra, il numero 10 ha la meglio sulla difesa avversaria e serve in mezzo per la girata vincente di Carlo Muraro. Il punteggio non cambia più, l’Inter conquista una vittoria fondamentale soprattutto per le sorti della classifica, andando a tre punti dai bianconeri. La squadra di Eugenio Bersellini, grazie alla giocata della coppia Beccalossi-Muraro, sale a -4 dalla vetta diventato di proprietà della Roma vittoriosa sul Cagliari. Di seguito il video di Inter-Juventus dall’account YouTube “michool82”.