Zanetti: “Inter dà anche supporto psicologico sul Coronavirus. Giocatori…”

Zanetti, nel corso della lunga intervista rilasciata all’ex portiere Goycochea per AFA Play (qui la prima parte), ha spiegato come l’Inter sta affrontando l’emergenza Coronavirus. Queste le parole del vice president sulle misure stabilite dalla società.

TUTTO CALCOLATO – Javier Zanetti racconta come l’Inter ha pianificato lo stop da Coronavirus coi giocatori: «Ognuno ha il suo programma di allenamento e una dieta, perché abbiamo un nutrizionista che li segue tutto l’anno. Forniamo anche appoggio psicologico, per essere forti in questa situazione che è nuova per tutti. Ognuno la affronta in una certa maniera, ma essendo il calcio uno sport di squadra siamo tutti sulla stessa situazione cercando di seguire una linea comune. I miei figli la mattina fanno la scuola online, per non perdere l’ultima parte dell’anno sperando che passi questo momento. Più che paura c’è preoccupazione: quest’ultima settimana è stata molto dura in Italia, con dei dati drammatici».

MOMENTO DA SUPERARE – Zanetti lancia un messaggio per superare l’emergenza Coronavirus, destinato non solo all’Inter: «Uno soffre anche per le persone colpite da questa situazione. Speriamo che si possa tornare alla normalità non solo in Italia, perché è un problema mondiale. Il messaggio è che dobbiamo stare tutti uniti. Questa è una battaglia che vinciamo uno con l’altro: se uniamo le nostre forze tutto questo passerà. Dobbiamo prendere coscienza che tantissime cose cambieranno. A me manca soprattutto la quotidianità, ancora più della partita: arrivare negli spogliatoi eccetera».