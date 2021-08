VIDEO – Atalanta-Bologna 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Atalanta-Bologna, anticipo della seconda giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



NIENTE DA FARE – Atalanta-Bologna 0-0 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. L’Atalanta attacca molto ma, a differenza della partita col Torino, non riesce a trovare il guizzo vincente. La prima occasione è del Bologna, con cross da sinistra di Nicola Sansone che Marko Arnautovic manca e Riccardo Orsolini svirgola a lato solo davanti alla porta. Due diagonali rasoterra di Ruslan Malinovskyi e Josip Ilicic (in fotocopia) avviano la serie di occasioni dell’Atalanta, non però così precisa come al solito. Lo dimostra Robin Gosens, quando calcia a lato col sinistro dopo un’azione insistita. Ci sono anche delle proteste, per un tocco con la mano di Lorenzo De Silvestri in area che l’arbitro Daniele Orsato giudica non da rigore. I tanti cambi di Gian Piero Gasperini provano a dare la svolta, col Bologna per tutta la ripresa costretto a difendersi. L’ultima occasione ce l’ha Roberto Piccoli, su angolo prolungato, ma non ci arriva e non bissa il gol partita come col Torino. Di seguito il video con gli highlights di Atalanta-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.