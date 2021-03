VIDEO AMARCORD – Recoba dipinge calcio in Inter-Roma: doppietta magica!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 24 marzo 2002. A San Siro Recoba scende in campo col piede giusto, e spazza via la Roma: i nerazzurri si impongono 3-1.

STATO DI GRAZIA – Inter-Roma del 24 marzo 2002 è nel Pantheon delle migliori prestazioni di Alvaro Recoba in nerazzurro. Il Chino si scatena già dopo neanche due minuti: lancio dalle retrovie di Christian Vieri, il numero 20 fugge via a Walter Samuel, salta Francesco Antonioli e deposita in rete l’1-0. La connessione tra i due attaccanti nerazzurri è forte, e si riaccende a pochi minuti dall’intervallo. Recoba scappa via sulla destra e pennella un cross col contagiri in mezzo all’area. Vieri rischia di arrivare tardi all’appuntamento, ma riesce a colpire ugualmente di testa, allungandosi all’indietro. Un gol dal quoziente di difficoltà elevatissimo, che Bobo riesce a far sembrare quasi banale. Nella ripresa la Roma riesce a trovare un piccolo moto d’orgoglio, e Francesco Totti accorcia il risultato risolvendo una mischia nell’area dell’Inter. Ma Recoba non è ancora stanco di incantare, e al 71′ chiude la gara con la specialità della casa. Punizione dai 25 metri, verso il vertice destro dell’area: per il Chino è semplicissimo spedire la palla sotto l’incrocio per il 3-1 finale. I giallorossi sono al tappetto, ma manca ancora il colpo del KO finale. Ad assestarlo ci pensa Jonathan Zebina, che al 76′ rifila uno schiaffo a Recoba venendo espulso. Di seguito la straordinaria prestazione dell’Inter e dell’uruguayano nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: