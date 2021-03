Inter in nazionale: oggi primi rischi? Tre le partite da seguire

Fino a lunedì l’Inter non doveva rilasciare i giocatori alle nazionali, poi l’ATS ha cambiato idea. Oggi tocca ai primi quattro, anche se per il momento resta il punto interrogativo sulla loro presenza: si sono aggregati in gruppo poco più di ventiquattro ore fa.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021



MARCELO BROZOVIC, IVAN PERISIC – Slovenia-Croazia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 1ª giornata Gruppo H) ore 20.45 a Ljubljana, Slovenia

ROMELU LUKAKU – Belgio-Galles (Qualificazioni Mondiali 2022 – 1ª giornata Gruppo E) ore 20.45 a Leuven, Belgio

MILAN SKRINIAR – Cipro-Slovacchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 1ª giornata Gruppo H) ore 20.45 a Nicosia, Cipro