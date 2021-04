VIDEO AMARCORD – Berti fa la magia, l’Inter vince la finale UEFA d’andata

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 26 aprile 1994. Torniamo alla finale d’andata di Coppa UEFA 1993/94 col Salisburgo, decisa da una magia di Berti.

CLASSE SOPRAFFINA – Nella stagione 1993/94 l’Inter torna in finale di Coppa UEFA, cercando di bissare il successo del 1990/91. L’avversario stavolta è il Casino Salisburgo, e l’andata si gioca proprio in Austria, a Vienna. I nerazzurri si aggiudicano la prima delle due sfide, con uno dei suoi uomini più rappresentativi. Al 35′ Ruben Sosa inventa un assist mancino che taglia in due il campo verso l’area austriaca. Sul pallone si avventa Nicola Berti, che controlla spalle alle porta e poi trova un diagonale velenosissimo sulla girata. Basterà il gol del numero 8 per vincere l’andata, prima che Wim Jonk bissi il risultato al ritorno, portando la seconda Coppa UEFA nella bacheca dell’Inter. Rivediamo la vittoria dell’Inter contro il Casino Salisburgo nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: