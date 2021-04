Hakimi ‘game-changer’ dell’Inter di Conte con i suoi strappi

Achraf Hakimi sta spegnendo ogni possibile critica dei detrattori. Periodo in crescita per il marocchino, al nono assist stagionale.

DECISIVO – Achraf Hakimi stava pian piano migliorando dopo un periodo opaco, e già prima di Inter-Verona ne parlavamo (vedi focus). E anche ieri, come già altre volte in stagione (contro Bologna e Spezia all’andata, ad esempio), il marocchino piazza lo strappo decisivo che porta i tre punti all’Inter. Firmando il secondo assist consecutivo, il terzo nelle ultime tre gare.

VISIONE SUPERIORE – Hakimi contro il Verona dimostra di essere l’unico ad avere certe caratteristiche nella rosa di Antonio Conte. E non parliamo solo della corsa, dove in rosa solo Romelu Lukaku se la gioca (forse) con lui. Il vero aspetto in cui il numero 2 fa la differenza è la visione di gioco.

TAGLIENTE – Hakimi non è un semplice esterno a tutta fascia, ma è un vero e proprio regista esterno. Ne parlavamo già prima ancora che il suo arrivo fosse ufficiale. E lo dimostra lo spazio che prima vede e poi attraversa ieri. Per arrivare a servire l’assist a Matteo Darmian, l’ex Borussia Dortmund taglia letteralmente in due il campo, scardinando lo schieramento difensivo dei gialloblu. Questa può essere una giocata da codificare meglio, in vista della prossime gare contro difese arroccate.