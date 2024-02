VIDEO − Infortunio Acerbi, c’è l’esito degli esami. Turnover con la Salernitana | TG Flash IN

Il TG di Inter-News.it torna anche in questa stagione, in formato flash! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in video.

− L’Inter inizia la settimana che porta alla Salernitana con una nota storta legata all’infortunio di. Pochi minuti fa, infatti, il club ha diramato il comunicato con l’esito degli esami strumentali. Il difensore salterà sicuramente il match contro i campani. A proposito di Salernitana, Simone Inzaghi è pronto a ruotare qualche pedina in ottica Atletico Madrid. Quattro i possibili cambi per la sfida di San Siro. Lo stesso Inzaghi ritornerà in panchina dopo lo stop forzato contro la Roma per squalifica e su di lui non sarà preso in carico nessun provvedimento in merito alla videochiamata realizzata durante l’intervallo della sfida dell’Olimpico. A rischio multa invece Acerbi dopo il gesto rivolto ai tifosi giallorossi, rei di aver insultato pesantemente durante la partita. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del, curato e realizzato dalla nostra, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il video del TG IN di lunedì 12 febbraio 2024 pubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).