Inter-Udinese -2, le ultime! Lautaro Martinez parla | TG Flash IN

Il TG di Inter-News.it torna anche in questa stagione, in formato flash! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in video.

TG NERAZZURRO − Tra due giorni ci sarà Inter-Udinese, match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Inzaghi ha alcuni nodi da sciogliere soprattutto per quanto riguarda la difesa e il ruolo di laterale tutta fascia. Nell’antivigilia del match, ha parlato Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, leader e capopopolo nerazzurro, si è detto vicino al rinnovo di contratto col club. Per la firma del Toro manca sempre meno, così come il rientro di Benjamin Pavard, che ha messo nel mirino la Lazio. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dal nostro Emanuele Rossi, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il video del TG IN di giovedì 7 dicembre 2023 pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

TG FLASH INTER-NEWS.IT – COME SEGUIRLO

SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione del TG Inter-News e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).