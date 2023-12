VIDEO – Sassuolo-Genoa 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Genoa, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



STACCO IN CLASSIFICA – Sassuolo-Genoa 1-2 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Il Genoa trova una vittoria fondamentale per allontanare la zona calda della classifica. A passare per primo è però il Sassuolo, al 28′: Armand Laurienté parte da solo sul centro-sinistra, anziché tirare serve al centro Andrea Pinamonti che evita Koni De Winter e torna al gol dopo un mese. Proprio al 45′ potrebbe arrivare il raddoppio, ma Josep Martinez salva in qualche modo su tiro a botta sicura di Matheus Henrique. Come spesso succede il Sassuolo si fa male da solo: all’ora di gioco assurdo tocco di mano in area di Martin Erlic su un calcio d’angolo. È il VAR a rendersene conto, portando a un rigore inevitabile che trasforma Albert Gudmundsson (64′). Una splendida giocata a tre minuti e venti secondi dal 90′ porta i rossoblù a vincere la partita. Ruslan Malinovskyi prolunga per Gudmundsson, gran palla di prima verso Caleb Ekuban che sprinta su Erlic e conclude battendo Andrea Consigli.

Video con gli highlights di Sassuolo-Genoa dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.