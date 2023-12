Inter-Lecce, formazione quasi obbligata. In difesa Bisseck avanti

Con alle spalle il capitombolo in Coppa Italia contro il Bologna, l’Inter di Simone Inzaghi lima gli ultimi dettagli in vista della delicata sfida di questa sera a San Siro contro il Lecce.

ASSENZA – Non ci sarà Lautaro Martinez nell’undici titolare di Simone Inzaghi in vista della gara di questa sera tra Inter e Lecce. Questa è la più grande certezza a meno di ventiquattro ore da delicato match di San Siro. Inzaghi si affiderà alla certezza di Yann Sommer tra i pali, con Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi in difesa. Il terzo sarà quasi sicuramente Yann Bisseck, in vantaggio su Benjamin Pavard che potrà fare il suo ingresso in campo nella ripresa. A centrocampo in Inter-Lecce torna il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, mentre sulle fasce spazio alla freschezza di Carlos Augusto, con Matteo Darmian che continua a fare gli straordinari sull’esterno. Questo per l’infortunio di Federico Dimarco. Con l’assenza di Lautaro Martinez in attacco, la coppia offensiva dell’Inter è subito fatta. Insieme a Marcus Thuram ci sarà Marko Arnautovic che non ha soddisfatto nella gara da ex in Coppa Italia col Bologna, panchina per Alexis Sanchez. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Lecce: Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.