VIDEO – Inter-Real Sociedad 1-0, Youth League: gol e highlights della partita

Inter-Real Sociedad U19, match della sesta giornata di Youth League 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Konami Youth Development Centre di Milano (Interello).



AVANTI IN COPPA – Inter-Real Sociedad U19 1-0 nell’ultimo e decisivo match del girone D di Youth League. La prima conclusione del match è nerazzurra con il tiro di Di Maggio che si spegne non lontano dalla porta difesa da Foldago. In una partita bloccatissima, l’occasione più grande del match arriva dopo 13 minuti con Sarr che a due passi dalla porta non chiude in rete l’assist di Quieto e colpisce il palo. La partita fatica ad aprirsi e la Real Sociedad nel corso del primo tempo risponde con un tiro fuori misura di Lebarbier. E l’incursione di Mariezkurrena al 40′, fermato dall’ottimo intervento di Stante. Nella ripresa, l’Inter sfrutta la qualità di Berenbruch che al 63′ si guadagna un rigore con un grande slalom in area avversaria fermato in maniera irregolare da Gibelalde. Dal dischetto Sarr spiazza Foldago e sblocca il match con il suo secondo gol nella competizione. In chiusura i nerazzurri provano a raddoppiare con il tiro di potenza di Kamate ma Folgado è bravo a chiudere lo specchio della porta. Il successo dà ai nerazzurri di Chivu la possibilità di giocarsi il playoff per andare avanti.

Fonte: canale YouTube dell’Inter.