Gagliardini: «Grazie Inter, viaggio incredibile! Cresciuto tanto»

Dopo l’addio ufficiale a parametro zero, Roberto Gagliardini ha voluto salutare l’Inter e ringraziare tutti per il bel periodo trascorso in nerazzurro.

SALUTI E RINGRAZIAMENTI – Con un post sul suo profilo Instagram ufficiale, Roberto Gagliardini ha voluto salutare e ringraziare tutti in casa nerazzurra. Queste le sue parole, con le quali si è congedato dopo la scadenza del suo contratto: “Ciao Inter! Grazie per questi anni assieme… meravigliosi, intensi: un privilegio far parte di questa famiglia!! Grazie per avermi aiutato a crescere in campo e fuori. Grazie A TUTTI per questo viaggio incredibile!! GRAZIE INTER“.