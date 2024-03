Frattesi ironizza: «Entro, spacco, esco, ciao», Poi rassicura i tifosi dell’Inter!

Per Frattesi dieci minuti folli in Inter-Atalanta. Il centrocampista scherza sui social e rassicura i tifosi nerazzurri sulle sue condizioni.

IRONIA – Nella sfida contro l’Atalanta uno dei massimi protagonisti dell’Inter è stato senza ombra di dubbio Davide Frattesi. Il centrocampista italiano è subentrato dalla panchina nel secondo tempo e dopo pochi minuti in campo ha insaccato di testa la rete del 4-0. Purtroppo, però, il calciatore ha avuto a mala pena il tempo di esultare per l’ennesimo gol. Immediatamente dopo, è arrivata la richiesta della sostituzione per un fastidio accusato all’adduttore. Lo stesso Frattesi ha ironizzato sul proprio profilo Instagram sui folli dieci minuti di Inter-Atalanta: «Entro, (mi) spacco, esco, ciao!».

Il centrocampista, poi, aggiunge una frase che non può che rassicurare i tifosi nerazzurri sulle sue condizioni: «PS: sto bene!», con tanto di emoticon sorridente e cuori nerazzurri. In realtà, la notizia già arrivata in mattinata degli esami strumentali non effettuati, perché non necessari, per Frattesi avevano tranquillizzato sulle sue condizioni.