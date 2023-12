FOTO − Thuram: «Un altro successo a casa, buon Natale a tutti»

Thuram festeggia l’ennesima vittoria in casa dell’Inter in campionato, stavolta contro il Lecce per 2-0. Il francese ha duettato con Arnautovic.

TIKUS − Marcus Thuram ha giocato dal 1′ in Inter-Lecce duettando non con Lautaro Martinez, fuori per infortunio, bensì con Marko Arnautovic. Il francese non è riuscito a brillare come suo solito, ma ha comunque lavorato tanto per la squadra. Su Instagram, ha festeggiato la vittoria e augurato a tutti Buon Natale:

Gioia.