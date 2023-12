VIDEO – Frosinone-Juventus 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Frosinone-Juventus, partita delle 12.30 della diciassettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Benito Stirpe di Frosinone.

MANTIENE IL PASSO − Frosinone-Juventus 1-2 nella partita delle 12.30 della diciassettesima giornata di Serie A. I bianconeri, come di consueto, giocano prima dell’Inter e vincono la loro partita allo Stirpe, ma non senza patemi. Al 12′ la Juventus alla prima occasione passa in vantaggio. Fa tutto Yildiz, che supera tre uomini in slalom e sul primo palo batte Turati. La reazione ciociara arriva al 35′ con Soulé, che calcia da posizione molto defilata trovando la risposta di Szczesny. Al 6’ della ripresa la doccia fredda per la Juventus: movimento in verticale di Baez servito alla perfezione da Monterisi e il giocatore del Frosinone trova spazio e tempo per colpire e firmare. Al 63’, Vlahovic servito dalla sponda di testa di Milik protegge il pallone all’altezza del dischetto del rigore e calcia con forza, ma Turati è ben piazzato e respinge. Nove minuti più tardi, la Juventus deve ringraziare ancora Szczesny, che sfodera una parata prodigiosa su Harroui. Nel finale, prima la traversa di Mckennie e poi il gol vittoria di Vlahovic all’81’. All’89’ lo stesso serbo trova il 3-1, ma il Var annulla per fuorigioco.

Fonte: Canale YouTube Serie A per video Frosinone Juventus