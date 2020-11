FOTO – Lukaku subito pronto per l’Inter: “Milano come stai?”

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Romelu Lukaku, dopo la vittoria e la sua doppietta con il suo Belgio contro la Danimarca in Nations League, torna a Milano pronto per l’Inter

STORIA – Romelu Lukaku archivia subito la serata positiva di ieri sera e torna all’Inter. A seguito del successo per 4-2 e della doppietta con il suo Belgio contro la Danimarca in Nations League, l’attaccante fa ritorno a Milano. Il centravanti annuncia il suo viaggio verso la città meneghina con una storia di Instagram, in cui lo si vede seduto su un aereo. Mentre sulla foto si legge la scritta in nerazzurro. “Milano come stai?“.