Inter-Torino, Lukic titolare. Chi con Belotti? Per Giampaolo tre opzioni

Marco Giampaolo Torino

Inter-Torino, altra prova per la squadra allenata da Giampaolo con tutti i giocatori a disposizione senza alcun infortunato, a parte il rientrante Baselli. Lukic sulla trequarti è sicuro del posto, ma chi in attacco con Belotti?

LA PROBABILE – Inter-Torino, imbarazzo della scelta per Giampaolo – assente domenica causa Covid – con tutti gli effettivi a disposizione, e un Lukic riscoperto nella posizione di trequartista. Con il capitano Andrea Belotti in attacco, chi con lui per completare il reparto? Il tecnico valuta i soliti tre nomi: Simone Verdi, Federico Bonazzoli e Simone Zaza con il primo in vantaggio rispetto gli altri, ma attenzione all’ex prodotto della Primavera nerazzurra. In difesa invece torna il ballottaggio tra NKoulou e Lyanco.

Di seguito la probabile formazione del Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.