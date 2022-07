FOTO – Lukaku ha voglia di Inter: allenamenti continui anche in vacanza!

Lukaku non vede l’ora di tornare a giocare per l’Inter. In attesa del suo ritorno a Milano, l’attaccante – come testimoniato da immagini pubblicate sui social -, continua ad allenarsi anche in vacanza.

ANCHE IN VACANZA – Romelu Lukaku ha voluto fortemente l’Inter dopo la brutta parentesi al Chelsea, anche rimettendo parte dell’ingaggio. L’attaccante belga non vede l’ora di tornare a giocare per l’Inter e di mettersi a disposizione di mister Simone Inzaghi. Il giocatore in questi minuti ha pubblicato delle immagini sui social che lo ritraggono in allenamento anche durante le vacanze. A proposito, Lukaku dovrebbe tornare a disposizione della squadra proprio dopo aver terminato gli ultimi giorni di vacanze a disposizione, cioè verso il 10 luglio.

Di seguito l’allenamento del belga pubblicato sui social.