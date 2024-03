FOTO – Lautaro Martinez, gol e fame: «Andiamo a prenderne ancora»

Lautaro Martinez in gol stanotte nell’amichevole che l’Argentina ha vinto per 3-1 contro la Costa Rica. Il capitano dell’Inter, in attesa di tornare a Milano, mostra la sua voglia di continuare così.

ANDARE AVANTI – Lautaro Martinez è tornato al gol con l’Argentina, chiudendo il 3-1 in rimonta sulla Costa Rica in amichevole. Il Toro, con la Seleccion, non segnava addirittura dal 24 settembre 2022 quando aveva colpito l’Honduras. Un digiuno lungo che aveva fatto discutere e che ora non esiste più. Ora il ritorno all’Inter, in vista della partita di lunedì contro l’Empoli.

“Si conclude un altro tour, l’ultimo prima della Copa América. Grazie Philadelphia e Los Angeles per l’affetto che ci avete dato. Molto felice di entrare nella top 10 dei marcatori della nazionale argentina. Grazie a tutti quelli che mi sostengono sempre. Andiamo a prenderne ancora”, ha scritto Lautaro Martinez.