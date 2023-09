FOTO – Lautaro Martinez in casa Racing: «Dove sono stato felice!»

Lautaro Martinez continua a vivere momenti magici, non solo con l’Inter. Il capitano nerazzurro, tornato in patria per gli impegni in Nazionale, fa visita a un posto legato al suo passato.

EMOZIONE – Lautaro Martinez, in Argentina per disputare le sfide di qualificazione ai Mondiali, è tornato in uno stadio che li è molto familiare. L’attaccante argentino, infatti, ha fatto visita allo stadio Juan Domingo Perón, di proprietà del Racing Club, dove è cresciuto. Il capitano dell’Inter, che ieri ha affiancato Lionel Messi nella partita vinta contro l’Ecuador, ha pubblicato un pensiero e una foto sui social. Emozionato di essere tornato in un ambiente al quale è particolarmente legato, il “Toro” scrive sul proprio profilo Instagram: «A casa mia. Che gioia tornare nel posto dove sono stato felice».