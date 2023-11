FOTO – Inter-Frosinone, la Curva Nord omaggia Pavard. Lui ringrazia così

Pavard si fa voler bene dai tifosi dell’Inter, tanto da ricevere un omaggio dalla Curva Nord in Inter-Frosinone. Il francese ringrazia sui social così.

OMAGGIO – A Benjamin Pavard sono bastati meno di tre mesi per conquistare il cuore dei tifosi dell’Inter. Il difensore francese, pur essendo arrivato a Milano solo la scorsa estate, sembra essersi integrato benissimo nell’ambiente nerazzurro. Il calciatore ha dimostrato sin da subito entusiasmo e piena volontà nell’abbracciare il progetto della squadra di Simone Inzaghi. L’ultimo gesto, indice del suo coinvolgimento nel mondo Inter, risale partita di Champions League disputata a Salisburgo. Nonostante il brutto infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad abbandonare prematuramente il campo, Pavard è rientrato in campo con il tutore pur di esultare insieme ai suoi compagni per il gol del vantaggio. Poi, alla fine della sfida ha camminato, nonostante l’evidente difficoltà fisica, per raggiungere lo spicchio di settore destinato ai colori nerazzurri, per ringraziare e salutare i tifosi dell’Inter.

RINGRAZIAMENTO – Un comportamento, questo, che non viene sottovalutato e non passa inosservato. Anzi, tutt’altro. La Curva Nord ha voluto addirittura omaggiarlo, con uno striscione esposto in occasione di Inter-Frosinone che recita: «Col ginocchio a pezzi a salutare il settore, Benjamin la Nord ti rende onore». La risposta di Pavard è arrivata subito, al termine della sfida casalinga vinta 2-0 dall’Inter, attraverso una foto e delle emoticon pubblicate in una storia sul proprio profilo Instagram.