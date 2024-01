FOTO – Inter, a Monza con una novità! Un numero in evidenza

L’Inter di Inzaghi scende in campo stasera a Monza con una novità, attesissima. Dallo spogliatoio nerazzurro all’U-Power Stadium il club nerazzurro mette in evidenza la maglia di un calciatore in particolare

NOVITÀ – L’Inter stasera affronta il Monza in Brianza nel match valevole per la ventesima giornata di Serie A, l’ultimo per i nerazzurri prima della partenza verso l’Arabia Saudita dove si disputerà la nuova edizione della Supercoppa italiana. Simone Inzaghi ha tutta la squadra a disposizione, compreso il nuovo acquisto Tajon Buchanan che sarà in panchina: “Guardate chi c’è”, scrive l’Inter su Twitter.

La maglia in evidenza, con il numero 17, è proprio quella del canadese. Troverà spazio a gara in corso?