FOTO − Darmian indica la via: «Importante vittoria per il percorso»

Darmian è entrato nella ripresa in Inter-Benfica, gara vinta dai nerazzurri 1-0. Il difensore traccia la strada e valorizza l’importante vittoria in Champions League

STEP BY STEP − Matteo Darmian ieri sera è entrato a gara in corso, lasciando ancora una volta il posto in difesa a Benjamin Pavard, autore di un’altra prova positiva. Il difensore di Legnano però ha partecipato alla vittoria dell’Inter contro il Benfica in Champions League subentrando nella seconda parte della ripresa a Dumfries. Il suo commento nel day after di San Siro: «Importante vittoria per il nostro percorso in Champions League».

Fonte: Twitter Matteo Darmian