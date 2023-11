Acerbi aiuta a combattere: «Sto bene grazie alla ricerca, ricordo…»

Acerbi è scampato ad un brutto male nel 2013 uscendone da grande combattente. Ora aiuta anche le altre persone a non mollare mai. Così il difensore dell’Inter.

COMBATTERE − Su Instagram, Francesco Acerbi e la lotta contro i tumori: «Ricordo ancora le parole di Antonio Conte dopo la convocazione in Nazionale: «Devo farti i miei complimenti per il coraggio che hai avuto nell’affrontare la malattia. Voglio però dirti che la tua convocazione è arrivata perché te la sei meritata sul campo, e non come premio per aver avuto la forza di superare la tua malattia. Ricordati che io non guardo in faccia nessuno». Il cancro colpisce ogni giorno circa mille persone solo in Italia. So bene cosa significhi ricevere una diagnosi perché a me è capitato nel 2013! Se oggi sono tornato a giocare e sto bene lo devo alla ricerca e ai medici che mi hanno seguito. Per questo vi invito a fare squadra con i 6mila ricercatori @airc.it e a segnare tanti ‘GolPerLaRicerca’ donando ora su airc.it o con un SMS al 45521!».