Zilliacus e le voci sull’Inter: presenza al derby non casuale? Più segnali

Zilliacus è il nome nuovo per la proprietà dell’Inter, con la notizia lanciata poco fa dall’agenzia Reuters (vedi articolo). Oltre a capire chi sia, c’è da segnalare una sua presenza recente.

CHI È ZILLIACUS – L’ultimo nome per la proprietà dell’Inter, con Suning che fra pochi giorni celebrerà i sette anni dall’acquisto, è Thomas Zilliacus. Imprenditore classe ’54, finlandese, un passato alla Nokia. Il calcio è sempre stato fra i suoi interessi, fin da piccolo quando si è trasferito per un anno a Rio de Janeiro nel settore giovanile del Fluminense. Dal 1982 al 1986 è stato presidente dell’HJK Helsinki, mentre dal 1989 al 1995 manager del Geylang International a Singapore. Il nome di Zilliacus nel mondo del calcio è tornato d’attualità di recente, ben prima delle voci odierne sull’Inter. Ha provato – invano – ad acquistare il Manchester United dalla famiglia Glazer, trattativa che appare ormai sfumata anche se lui stesso dichiara come l’offerta sia in vigore.

LA PRESENZA – Nel suo account Twitter, Zilliacus ha postato una foto al derby Inter-Milan di Champions League dello scorso 16 maggio. “L’Inter si qualifica alla finale di Champions League. Il calcio italiano sta prendendo una forte onda”, ha scritto con un’altra foto dalla tribuna. E, a un tifoso del Manchester United gli chiedeva se fosse interessato ad acquistare il club, ha risposto: “Almeno qui c’è un venditore dedicato, non sei fratelli che non possono essere d’accordo fra di loro”. Con la parola “venditore” che nel caso indica la famiglia Zhang. Zilliacus ha anche festeggiato i due gol in pochi minuti in Inter-Atalanta di sabato scorso, così come di altre squadre come il Borussia Dortmund. E, di recente, ha annunciato l’apertura – tramite la sua azienda XXI Century Capital – di un fondo multimilionario per gli investimenti nel calcio in Europa. Sarà Zilliacus il prossimo proprietario dell’Inter?