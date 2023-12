VIDEO – Nuova Superlega, A22 Sports presenta: 64 squadre e tre leghe! I dettagli

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, A22 Sports rilancia il progetto Superlega con un nuovo format, riadattandola soprattutto dopo la proteste dei tifosi dei club usciti nella prima edizione del 2021. Di seguito il nuovo regolamento e tutti i dettagli, spiegati anche in un video.

NUOVO FORMAT – “Un sistema aperto con promozioni e retrocessioni e due fasi: il campionato e la fase finale. La nostra proposta si fonda sul merito sportivo, e assicura ricambio tra le varie leghe. I match si giocheranno a metà settimana e la Superlega si integrerà perfettamente coi campionati nazionali. La Superlega maschile avrà 64 squadre, divise in tre leghe: Star, Gold e Blue. Nella prima e nella seconda lega, ci saranno 16 club divisi in due gruppi da otto. Nell’ultimo ci saranno invece quattro gruppi da otto squadre per un totale di 32 club”.

NELLO SPECIFICO – “La prima parte della Superlega si svolgerà da settembre ad aprile, con sfide di andata e ritorno tra squadre della stessa lega: 14 partite per ogni formazione. Ci saranno poi le fasi finali delle tre leghe, che si svolgeranno in modo separato a partire dai quarti di finale. Si qualificano le prime quattro di entrambi i gruppi della lega Star (per la fase finale della lega Star) e le prime quattro di entrambi i gruppi della lega Gold (per la fase finale della lega Gold). Infine si qualificano le prime due di ogni gruppo della lega Blue (per la fase finale della lega Blue). Quarti e semifinali si giocheranno con la formula dell’andata e ritorno mentre la finale (unica) sarà giocata in campo neutro”.

CHI VINCE – “Si proclameranno così tre campioni: i campioni della lega Star, della lega Gold e della lega Blue. Le ultime due della lega Star retrocederanno nella lega Gold e ovviamente le prime due della lega Gold saranno invece promosse alla Star. Stesso discorso tra Gold e Blue: e ultime due retrocedono e il loro posto viene preso dalle prime due dell’ultima lega. Ogni anno, 20 delle 32 squadre della lega Blue lasceranno la Superlega e verranno rimpiazzate da venti formazioni, scelte sulla base dei risultati ottenuti nei campionati nazionali”.

NUOVA SUPERLEGA, COME FUNZIONANO I DIRITTI TV

DIRITTI TV – “A seguito della sentenza storica di oggi, A22 Sports Management ha annunciato una nuova proposta per le competizioni della European Super League (“ESL”), sia maschili che femminili. La proposta comprende anche progetti innovativi per lanciare la principale piattaforma di streaming sportivo direct-to-fan al mondo, dove i tifosi potranno guardare tutte le partite della Super League gratuitamente in diretta”. Di seguito il video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di A22 Sports.