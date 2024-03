VIDEO – Arriva il Genoa, Frattesi rassicura Inzaghi | Inter Chat

IN VIDEO − Inter Chat, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Si avvicina la sfida al Genoa con Inzaghi che ha buone notizie dall’infermeria: nulla di preoccupante per Frattesi che, contro i rossoblù, ci sarà. Ma potrebbe non essere l’unico recupero importante per il tecnico. Di tutto questo e molto altro hanno parlato oggi nella nostra diretta Romina Sorbelli in compagnia dei redattori Ivan Vanoni e Giulio Di Cienzo.