Thuram: «Cognome? No pressione! Inter, mi ha colpito un fattore»

Thuram ha parlato a lungo di sé, della sua esperienza all’Inter ma anche del rapporto con suo padre e dei suoi idoli calcistici. L’attaccante nerazzurro, intervenuto a Sky Sport, afferma di non sentire alcuna pressione dovuta al cognome che porta. Poi torna a parlare della vittoria con il Napoli

MOTIVAZIONE – Marcus Thuram porta un cognome pesante sulle spalle, ma non sembra subirne la pressione: «Il cognome che porto ce l’ho da quando sono piccolo e non è cambiato niente. Arrivando all’Inter, dove ci sono sempre stati grandi attaccanti, sapevo di arrivare in una grande squadra, una delle più forti al mondo. E sapevo di dover fare bene, ma questa è una motivazione più che una pressione».

ATMOSFERA – Thuram torna poi alla bella vittoria ottenuta sul campo del Napoli, dove ha messo a segno il terzo gol: «La vittoria al Maradona? È un bellissimo stadio, non lo sconoscevo, i miei compagni me ne avevano parlato e mi avevano raccontato di quell’atmosfera. È stata una bella partita in uno stadio molto bello. Se abbiamo mandando un messaggio al campionato? Non so, so solo che abbiamo preso 3 punti, continuiamo a lavorare come abbiamo fatto a inizio stagione e speriamo di continuare così».

UNIONE – Thuram, per finire, racconta cosa lo ha colpito di più a primo impatto: «Cosa mi ha colpito del gruppo? L’ambiente in generale, tutti i giocatori amano stare insieme e questo è bello perché non si fatica a stare tutto il giorno insieme. A fine stagione contento se? Se ho più capelli (ride, ndr)».