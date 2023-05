Skriniar, sai l’amore dei tifosi dell’Inter? A Parigi saranno massimo… Tre

Skriniar presto sarà ufficialmente del PSG. Ma l’amore che avrà a Parigi non sarà per nulla simile a quello dei tifosi dell’Inter verso la propria squadra

ADDIO − Tra poche settimane Milan Skriniar non sarà più un giocatore dell’Inter. Il 30 giugno il suo contratto scadrà e dal primo luglio sarà ufficialmente un giocatore del PSG. La sua storia con la Beneamata ha avuto un epilogo piuttosto brutto e negativo. Da fine gennaio praticamente la storia d’amore fra le due parti si è interrotta ufficiosamente. Tra l’infortunio alla schiena, dissidi per il mancato rinnovo ‘promesso’, Skriniar è scomparso dai radar. Probabilmente riuscirà a fare la sua ultima presenza col Torino o addirittura in finale di Champions League contro il Manchester City. Lo slovacco ha ormai scelto e non si può più tornare indietro. A Parigi lo aspetterà una marea indiscussa di danaro e poco altro. Sicuramente non troverà l’amore e l’entusiasmo dei tifosi parigini. Tutt’altro che appassionati e innamorati della propria squadra e dei propri giocatori. Insomma, l’esatto contrario del popolo interista.

Skriniar a Parigi, ma l’amore dei tifosi è un’altra cosa

L’AMORE NON SI COMPRA − Lo Skriniar esaltato, eletto a capo popolo e costantemente omaggiato da curva e tifosi nerazzurri sarà soltanto un lontano e nostalgico ricordo (per lui). A Parigi sarà uno dei tanti. E se un pluricampione decorato come Messi o un enfant prodige e re di Francia come Mbappé hanno subito i fischi del Parco dei Principi, il consiglio per Skriniar è quello di prepararsi l’elmetto con tanto di tappi alle orecchie. Esilarante e indicativa a tal proposito la scena, o meglio la non-scena, avvenuta ieri in tarda notte all’aeroporto di Parigi con l’arrivo dei neo campioni di Francia del PSG. Ad accogliere i propri eroi e beniamini per il titolo vinto (il nono nelle ultime 11 stagioni) la bellezza di appena tre tifosi. Non proprio un esodo. L’amore non si compra, questo è certo. Né tantomeno la fede per una squadra. Skriniar ha scelto Parigi la citta dell’amore…Non per il PSG.